Daha fazla RAM ve daha iyi selfie kamerası olan bir A5'lerden sonra şimdi de Çin'de A7 piyasaya çıkacak.

Oppo geçen ay A5'leri piyasaya sürdü ve bugün şirket, Çin'de A7n adlı akıllı telefonun hafifçe değiştirilmiş bir versiyonunu yeniden başlattı.

A7n'nin iç kısımları A5'lerle aynıdır, tek farkları ekstra bir RAM ve geliştirilmiş selfie kamerasıdır. Oppo A7n 4GB RAM ve 16MP selfie fotoğraf makinesi ile birlikte gelirken, A5s 3GB RAM ve 8MP ön kameraya sahip.A7n'nin diğer teknik özellikleri arasında Helio P35 SoC, 6.2 inç HD + ekran ve 64GB dahili depolama yer alıyor. Arkasında çift kameralı bir kurulumuyla geliyor olup 13MP f / 2.2 + 2MP f / 2.4 özelliğine sahip.

Android Oreo tabanlı ColorOS 5.2.1 kullanıyor ve Lake Light Green renkte geliyor. A7n ayrıca arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahiptir ve tüm paketi besleyen bir 4.230 mAh batarya ile birlikte gelir. Bu akıllı telefonun fiyatı ve hangi ülkelerde piyasalarda olacağı şu anda bilinmiyor.