Çinli üretici Oppo, R9 serisini ilk olarak Malezyada piyasaya sunacak. İşte yeni telefon ile ilgili detaylar.

OPPO, Malezya'da yakında R9'ları piyasaya çıkaracağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta yapılan bu duyurunun ardından ikinci bir açıklama daha yapan marka, yeni açıklamasında tanıtım tarihini de paylaştı.

Oppo Modelleri Oldukça İddialı!

İşlem gücü açısından OPPO R9 ve R9s Plus, sırasıyla Qualcomm Snapdragon 625 ve Snapdragon 653 ile destekleniyor. Bu açıdan telefonlarda donanımların çok üst seviyede olduğunu söylemek zor. Mevcut RAM miktarı 64GB'lık dahili belleğin yanında 4GB ve 6GB olarak iki farklı versiyon olarak sunuluyor. Bu açıdan işlemcide sınıfta kalsa da cihazlar için diğer tercihler oldukça makul.

Kameraları Dikkat Çekiyor!

R9'ların en çok tercih edilen özelliği, 16 megapiksel çözünürlüklü bir Sony IMX398 sensörü, f / 1.7 6 elementli lens, elektronik görüntü sabitleme sistemi ve LED desteği. Bu açıdan özellikle kameradan üstün performans bekleyenler için Oppo’nun yeni modelleri oldukça ilgi çekici duruyor.

5 Ocak’ta Satışa Çıkıyor!

Çin'de R9s, 2.799 CNY, R9s Plus için 3.499 CNY gibi bir etiket fiyatından bahsediliyor. Bu bakımdan telefonların fiyatını öğrenebilmek adına tanıtım tarihindeki güncel kurlara bakmak gerekiyor. Telefonlar için yapılan açıklamalarda 5 Ocak tarihi itibari ile ilk olarak Malezya’da cihazın satın alınabileceği ifade edildi.