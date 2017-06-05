OPPO R11 önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek ve şimdiden cihaz ile ilgili ayrıntılar kesinleşmeye başladı.

OPPO, OPPO R11'in 10 Haziran'da açıklanacağını ve şirketin resmi Weibo (Çin sosyal paylaşım ağı) sayfasında yeni bir ücretlendirme ile ilgili teaser yayınladığını doğrulanmıştı.

Görünüşe göre OPPO R11, OPPO'nun tescilli şarj teknolojisi olan VOOC Super Flash Charge ile birlikte gönderilecek ve son derece hızlı. VOOC Super Flash Charge geçen sene Şubat ayında ilan edildi ve sadece 15 dakika içinde yüzde 100 şarj edilebiliyor. Bu rakam 2,500mAh pil ile gelen akıllı telefonları temel alır, bu yüzden biraz daha uzun sürebilir. 3.000mAh telefonu şarj ederseniz de yine de bu gerçekten çok hızlı.

Oppo, yeni Oppo R11 ahizesi için bu ayın ilerleyen saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyecek ve cihaz 10 Haziran'da resmi hale getirilecek. Şimdi Oppo R11, Geekbench'de ortaya çıktı ve testler ahizenin özelliklerinden bazılarını doğruluyor. Oppo R11, 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlüğü olan 5.5 inç AMOLED ekranla gelecek.

Telefon Qualcomm Snapdragon 660 işlemci ile güçlendirilmiş olacak ve aynı zamanda 4GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Oppo R11, 16 megapiksel kameradan ve 20 megapiksel kameradan oluşan çift kamera özelliklerine sahip olacak ve ahize 2900 mAh pil ile gelecektir.

Peki siz Oppo'nun yeni telefonu için ne düşünüyorsunuz?