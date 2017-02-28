Oppo, kamera çıkıntılarına veda ediyor!

Oppo, yeni kamera tekniği ile birlikte ince akıllı telefonların çıkıntılı kamera sorunundan kendini kurtarmayı başarıyor.

28 Şubat 2017 12:53 Genel

Oppo, birkaç yıl önce yalnızca bir noktadan bekleyebileceğiniz ve fotoğraf makinesini veya bir DSLR'yi çekebileceğiniz bir akıllı telefon üzerinde 5X optik yakınlaştırma sunan MWC 2017 etkinliğinde yeni bir kamera teknolojisi duyurdu. Geçmişte Samsung'un Galaxy S4 Zoom veya Asus'tan Zenfone Zoom gibi yakınlaştırma özelliklerine sahip bazı akıllı telefonlar piyasaya çıkmıştı. Oppo, telefonun arka yüzeyinden içeri giren MWC'de (5x Çift Kamera Zoom sistemi) sergilendi.

Kamera her ne kadar çıkıntılı olmasa da telefonun içinde kalıyor olsa da, herhangi bir ayrıntı kaybetmeden, optik alanda hala 5 kat yakınlaştırabilir. Objektif, görüntü bulanıklığına neden olabilecek en ufak hareketin etkisini ortadan kaldıran bir Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ünitesine monte edilmiştir.

5x Çift Kamera Yakınlaştırma teknolojisi sayesinde kamera çıkıntısı tarih oluyor. Apple, geçtiğimiz yılın sonlarında iPhone 7 ve 7 Plus ile kamera iyileştirmelerine de benzer bir odaklanma yaptı ancak iPhone 7 Plus, karşılaştırıldığında sadece 2x optik yakınlaştırma içeriyor.

Şirketin uygulamış olduğu tasarım iPhone 7 Plus modelinin ikincil uzun asal objektif sistemini andrıyor olup diğer yandan Oppo'nun uyguladığı yenilik modül boyutunu küçültüyor olup görüntü büyütme seviyesni artırıyor.

Oppo, yeni teknolojinin hangi cihazlarda kullanılacağını henüz detalı bir şekilde açıklamış değil.

sindar-okay
Şindar OKAY
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