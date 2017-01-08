Oppo Find 9'un gelip gelmeyeceği konusunda pek çok spekülasyon yer alsa da gelen son bilgilerde cihaz için ilk yarı işaret edildi.

Oppo Find 9 için özelikle piyasaya çıkış tarihi oldukça farklı bilgiler gündemde. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda ilk ciddi bilgi geçtiğimiz Kasım ayında gelmişti. Kasım’da yapılan açıklamalarda cihazın Mart 2017'de resmi hale getirileceği yönündeki bilgilere yer veriliyordu. Bu iddialar son dönemlerde giderek daha az ilgi görürken, Çin dışındaki yeni bir söylentide farklı bilgiler verildi.

İlk Yarıyılda Geliyor!

Oppo Find 9 için yapılan açıklamalarda bugüne kadar herhangi bir resmi bilgi verilmezken, cihazın satış tarihi konusunda herhangi bir net bilgi bulunmuyor.

Oppo Find 9 Teknik Özellikleri Neler?

Cihaz için bugüne kadar elde edilen bilgilere göre teknik özelikler şöyle;

Snapdragon 835 yonga seti

QHD dokunmatik ekran

128GB depolama alanı

6 GB RAMA (veya 8GB)

Cihaz Oppo’nun en önemli modellerden bir tanesi olurken, son ödnemlerde Çin’de yapılan en önemli atılımlardan bir tanesi de Oppo olmuştu. Bu bakımdan Oppo Find 9 ile ilgili iddialar gündemde oldukça ilgi görüyor. Bakalım iddialara göre ilk yarıyılda ürün piyasaya sunulacak mı.