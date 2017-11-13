Yeni akıllı telefon 16 Kasım'dan itibaren satışa başlayacak. Bununla birlikte Flipkart özel teklif tekliflerini açıkladı.

4GB sizin için yeterli değil mi?

Hindistan'da 6GB RAM ile Oppo F3 Plus'ı edinebilirsiniz. Dahili bellek 64GB olarak kalırken, bunu bir microSD kartla genişletebilirsiniz. Yeni model sadece Flipkart'da (bağlantı burada) kullanılacak ve 16 Kasım'dan (bu Perşembe günü) 23.000 INR'a satacak.

Siyah ve Altın olmak üzere iki renk seçeneği vardır. Oppo F3 Plus'ın eski 4GB modeli stokta yok ve geri dönmesi pek mümkün değil. Daha önce piyasalara satışa çıkan telefon şimdi indirimli haliyle sunulacak.

Bu yüzden daha fazla RAM'in yanı sıra yeni model de güzel bir indirim sunulmuş olacak. Ne yazık ki Türkiye'de 6GB RAM'lisi satılıp satılmayacağına dair birşey yok.