Opera'nın masaüstü tarayıcısı şimdi Messenger, WhatsApp ve Telgraf'a hızlı erişim sunuyor. Opera'nın yeni tarayıcısı, çalışırken WhatsApp'da sohbet etmenizi sağlar.

Opera, yerleşik WhatsApp, Facebook ve Messenger ile yeniden tasarıma giriyor. Opera tarayıcınızı sosyalleştirmek istiyor. Bu yılın başlarında Opera'nın tasarımının değişeceğini biliyorduk. Şirket yeniden adlandırılmış kod adıyla ana tarayıcısına özellikler ekliyor.

Yeniden doğuş özelliği olan Reborn çekirdeğinde çoklu görev düşüncesine yoğunlaşmış. Sosyalleşen tarayıcıya Facebook Messenger, WhatsApp ve Telegram dahildir. Eklentiler ve uzantılar sayesinde, modern tarayıcılar yalnızca web sitelerine erişmekten daha fazlasını yapabilir.

Son olarak eklenen özelliğe göre doğrudan tarayıcı arayüzüne kurulan mesaj çubuğuyla kullanıcılar daha sosyal bir deneyim yaşayabiliyor. Yeni özellik ile birlikte Opera'nın garip fikirlerini test etmek amacıyla deneysel Neon tarayıcısında göründü. Bununla birlikte artık şirket "Reborn" adını verdiği görsel bir yenileme parçası olarak ana tarayıcıya taşınıyor.

Renkli temalar, animasyonlu simgeler, özel karanlık mod ve yeniden tasarlanmış daha iyi bir kullanıcı arayüzü ile başlatılan tarayıcı Opera'nın içermiş olduğu reklam engelleme aracı kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunuyor.

Sınırsız VPN de dahil olmak üzere son bir yıl içerisinde eklemiş olduğu diğer özellikleri de bulunduruyor. Tarayıcı yine de bu özelliklerle pek ön plana çıkmayabilir. Yine de Opera kullanmayı seven kullanıcıların hoşuna gidecek ekstra özellikler olup belki de yeni hayranların ilgisini çekecektir.

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