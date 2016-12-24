Opera 50 milyon Android Kullanıcısına Ulaştı!

Mayıs ayında yapılan son duyuru ile birlikte Opera Max'in 10 milyon kullanıcıyı geçtiği duyurulmuştu. Bugün yapılan yeni duyuruda ise Opera Max’in aylık aktif kullanıcı sayısı 50 milyon olarak açıklandı!

Opera’dan Özel Teşekkür!

Opera yakalanan bu başarı ardından özel bir açıklama yaparak kullanıcılara teşekkür edildi. İngilizce olarak yayınlanan duyuruda şöyle denildi;

“Siz olmadan, bu kadar önemli bir dönüm noktasına ulaşmamız mümkün olmazdı. Opera Max ile ilgili destek ve geri bildirimleriniz için teşekkür ederiz. Bu başarıyı kutlamak için bugün VIP modunu hediye ediyoruz. VIP modu ile Opera Max'de sınırsız tasarruf ve gizlilik modu hizmetlerini alabilirsiniz.”

Opera Vip Modu Nedir?

Veri koruma ve gizlilik özelliklerinin sürekli kullanılması adına geliştirilen bu seçenek sayesinde internette iz bırakmak mümkün değil. Opera Max tasarruf ve gizlilik hizmetleri ücretsiz ama zaman sınırlı olduğundan dolayı herkesin bu özellikleri ücretsiz bir şekilde sürekli kullanması mümkün değil. Fakat belirli dönem için yapılan kampanya sayesinde bu süreyi daha da uzatabilmek mümkün.

Üstelik yenilenen VIP moduyla, zamanlayıcıyı doldurmadan sınırsız tasarruf ve gizlilik elde edebilirsiniz. Bunun karşılığında ise ücret ekranınızda bir reklam görülecek. Fakat bu sadece kilit ekranında görünür. VIP modunu açtığınızda Opera Max'in tüm özelliklerine sınırsız bir şekilde erişilebilir.