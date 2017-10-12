Yapılan araştırmalar sonucunda online oyun oynayan öğrencilerin diğerlerine göre daha başarılı olduğu gözlemlendi...

Yapılan araştırmaya göre online oyun oynayan öğrencilerin oynamayanlara göre derslerinin daha başarılı olduğunu gösteriyor. Avustralya'da 12.000 lise öğrencisini kapsayan bu araştırma, online oyun oynayan öğrencilerin derslerinde daha başarılı olduğunu gösteriyor.

Fen, okuma ve matematik alanlarında elde eden öğrencilerin bu oyunları oynayarak anlama ve hesap becerisinin geliştiği gözlemlendi. Melbourne'deki RMIT Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, hergün bilgisayar oyunu oynayan oyuncular matematikte oynamayanlardan 15 puan daha yüksek puan alıyor.

Online oyunlarda bir sonraki seviyeye geçmek için yapılan matematik hesapları, gerekli bileşenler ve çok daha fazlası öğrencileri derslerde farklı düşünmeye itiyor. Bu derslerin dışında World of Warcraft gibi devasa online oyunlar, öğrencilerin İngilizce becerilerini çok yüksek oranlarda arttırıyor. Oyunda yer alan diyaloglar sayesinde öğrenciler, bir şekilde İngilizce öğrenmek zorunda kalıyorlar.

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