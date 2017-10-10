İnsan vücudunu 3D ile tarayan bir teknoloji geliştiren New York merkezli girişim Body Labs, Amazon tarafından satın alındı...

Bütün vücudu ve hareketlerini üç boyutlu olarak tarayan bir yazılım geliştiren Body Labs, bunu diğer şirketlere satıyor. Bu teknoloji, oyun ve animasyon gibi alanlarda bir hayli popüler fakat Amazon bunu online alışveriş sektörüne entegre etmeyi planlıyor. Body Labs'ın bu girişimine 50 ile 70 milyon arasında bir değer biçilirken amazob'un bünyesindeki moda şirketlerinin sayısı giderek çoğalıyor.

Diğer yandan online alışveriş devi Echo Look gibi giyim odaklı cihazlar, kıyafet abonelik servisi ve Style Check isimli bir kıyafet öneri motoru üzerinde çalışıyor. New York merkezli girişimin satın alınmasıyla üç boyutlu vücut taraması sayesinde Amazon, kıyafetlerin sanal olarak denenmesini ve online alışverişin gerçeğe yakın olmasını sağlayacak.