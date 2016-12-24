Online Alışverişler Çok Tuttu!

Türkiye'deki alışveriş rakamları giderek artıyor. Bu durum internette, televizyonlarda ve gazetelerde dahi net bir şekilde görülebiliyor.

Fırsatlar Çok Cazip

İnternet üzerinden alışverişlerin yapılması hem satıcılar hem de alıcılar için cazip bir piyasa yaratırken 2016 yılında ekonomi sayfalarında çıkan haberler üzerinden yapılan araştırmalarda internet üzerinden yapılan alışverişler konusunda yüzde 50’lik bir artışın yaşandığı belirtildi. Öyle ki 2016 yılı genelinde ekonomi sayfalarında 20 bin 280 haber yayınlandı.

Yemeksepeti Lider

Online alışveriş denildiğinde akla ilk gelen yemek satışı yapan yemeksepeti.com olurken yemeksepeti'nin ardından amazon.com ve alibaba.com gibi internet siteleri sıralamada yer aldı. Türkiye genelinde en çok konuşulan ve tercih edilen diğer alışveriş siteleri ise şu şekilde “ebay.com”, “gittigidiyor.com”, “sahibinden.com”, “trendyol.com” ve “lidyana.com

Kampanyalar Alışverişi Hareketlendiriyor

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde farklı taksitler ve kampanyalardan yararlanmak mümkün olduğu gibi kişiler sadece cep telefonları üzerinden dahi kolay bir şekilde siparişlerini verebiliyor. Bu bakımdan uygun fiyatlardan yararlanılması adına kişiler internet alışverişlerini çok daha fazla benimsiyor ve tercih ediyor. İlerleyen yıllarda bu durumda ciddi oranlarda artış yaşanması beklenirken gösterilecek ilgi ile birlikte online alışveriş çok daha fazla alanda tercih edilebilir olacak.