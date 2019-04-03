OnePlus'tan karartma özelliği geliyor!

OnePlus, gelecekteki bir güncellemede isteğe bağlı bir özellik olarak DC karartma özelliğini ekleyecek.

03 Nisan 2019 19:27 Genel

OnePlus, gelecekteki bir güncellemede akıllı telefonlarında DC karartma özelliğini etkinleştirmek için çalışıyor. Bu, özelliğin bir demosunu gösteren OnePlus CEO'su Pete Lau tarafından açıklandı.

Netleştirmek için, düşük parlaklıkta OLED paneller, Darbe Genişliği Modülasyonu (veya PWM) adı verilen bir işlemler beklenen durumlar.

PWM kullanmanın bir alternatifi DC kısmadır. DC akımını OLED paneline indirgeyerek parlaklığını ve kalitesini bir dereceye kadar düşürür. Xiaomi, özellikle Black Shark 2 akıllı telefonunda kullanılan DC karartmayı kullandı ve rapor da Mi 9'a getirileceğini bildirildi.

OnePlus'a geri dönelim.. Pete Lau, Weibo'ya OnePlus telefonunda DC karartma deneyiminin çok iyi olmadığını, bu nedenle daha gelişmiş kullanıcılar için geliştirici seçeneğinde bir geçiş olarak kullanılabilir hale gelmesinin mümkün olabileceğini açıkladı.

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Şindar OKAY
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