OnePlus, yaklaşmakta olan OnePlus 5 ile "fotoğraf deneyiminizi geliştirmek" için DxO ile güçlerini birleştirdiğini açıkladı.

DxO, kamera objektif görüntü kalitesi ölçümleri ve derecelendirmeleri için bir ölçüt olan DxOMark'ın arkasındaki şirkettir. DxO'nun yardımı ile OnePlus, önümüzdeki amiral gemisi cihazıyla fotoğraf oyununa adım atılmasını umuyor. Çin'li üretici belirli bir bilgiyi paylaşmadığı için, iki şirketin ne yapılacağı merak ediliyor. DxOark, DxOMark ölçütlerine ek olarak, One adlı bir akıllı telefon kamera eklentisi ve bir görüntü işleme yazılımı paketi sunuyor. Şirket ayrıca akıllı telefon ve tablet üreticilerinin yanı sıra kamera şirketleri ile de görüşmelerde bulunuyor.

OnePlus temsilcisi, şirket forumlarında "DxO'nun yanında çalışarak OnePlus 5'in en berrak fotoğraflardan bazılarını yakalayabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

OnePlus 3T'nin iyi bir kamerası var ancak son iki Galaxy S nesillerindeki veya Google'ın Pixel akıllı telefonlarındaki kadar harika değil. Kamera tüketicilerin satın alma kararlarında büyük bir etkiye sahip faktörlerden biri olduğundan, OnePlus bütçesinde en iyi fotoğraf deneyimini sunabileceğinden emin olmak istiyor.

Yaklaşan OnePlus 5, çift kamera kurulumuna sahip oldukları yönünde söylentilere yol açtı, ancak şu ana kadar pek bilinmeyen bazı noktalarda biliniyor. Cihaz, bu yaz duyurulduğunda, muhtemelen Haziran sonunda veya Temmuz ayında tüm ayrıntıları öğreneceğiz.

Kısa süre önce duyurulan HTC U11, şu sıralar en yüksek DxOMark skoruna 90 puana sahip. Uygun OnePlus 5'in DxO yardımıyla HTC 10, Samsung Galaxy S8 ve S7 Edge ve Sony Xperia Xtelefonlarından herhangi birini yenip yenemeyeceğini görmek ilginç olacak.

Peki siz OnePlus telefonlarını nasıl buluyorsunuz?