Yeni OnePlus 6 sızıntısı, herkesin görmeyi beklediği özellikleri ortaya koyuyor.

Daha önce iddia edilen bir OnePlus 6 prototipinin resimlerini görmüştük ve bu hafta başlarında bir sızıntı en iyi OnePlus 6 modelinin bir Galaxy S9'dan daha pahalı olabileceğini öne sürdü. Şimdi, yeni bir rapor OnePlus 6'nın özelliklerine ışık tutuyor ve tam da beklediğimiz özelliklere sahip görünüyor.

Yayınlanmış yeni rapora göre OnePlus 6'nın 18: 9 en-boy oranı, Snapdragon 845 işlemci, 6GB veya 8GB RAM, 256 GB'a kadar depolama alanına sahip. Arkada çift kamera kurulumu iPhone X'in izinden gittiklerini açıkça gösteriyor. OnePlus 6 (OnePlus A6000), 2280 x 1080 çözünürlük, Snapdragon 845 işlemci, 6GB RAM, 128 GB depolama, F / 1.7 diyafram açıklığı (20 megapiksel ve arkada çift lensli kamera) ile 6.28 inç AMOLED ekrana sahip olabilir. 16 megapiksel sensörler), F / 2.0 diyafram ve 3,450 mAh pil ile 20 megapiksel selfie kamerasına ise kesin gözüyle bakılıyor. OnePlus 6'nın önümüzdeki çeyrekte, muhtemelen yaza doğru çıkması bekleniyor.

iPhone X tasarımını kopyalaması beklenen OnePlus 6'nın özelliklerini nasıl buldunuz?