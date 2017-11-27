OnePlus 6'nın başka bir 6-7 ay içinde gelmesi beklenmiyor, ancak 'Consept Creator' adlı bir YouTube kanalı cihaz için bir konsept tasarımı yayınladı.

OnePlus 5T, bu ayın başında açıklanan OnePlus'ın amiral gemisi akıllı telefonu ve şirketin Haziran ayında geri dönen OnePlus 5'i takiben 2017 yılında piyasaya sunduğu ikinci amiral gemisidir. Bunu söyleyince, OnePlus 6 muhtemelen Haziran ayının ortasında olacak ve telefonun açılmasını beklerken bu konsept tasarımına göz atalım. Bu konsept tasarımının telefonun gerçek tasarımı ile hiçbir şeye sahip olmadığını belirtmek gerekir; bu bir sızıntı veya başka bir şey değildir.

Bunu akılda tutmak gerekirse, bu ahize metalden yapılmış gibi görünüyor; arka yüzünde kırmızı renkli OnePlus logosu ve arkasında dikey olarak hizalanan bir çift kamera ayarı geliyor. Genel olarak, cihaz oldukça şık görünüyor. Sesi açma ve kapatma düğmeleri telefonun sol tarafında bulunur ve tıpkı OnePlus 5T ve şirketin önceki telefonlarında olduğu gibi telefonun uyarı kaydırıcısı da aynıdır.

Cihazın ön kısımları, telefonun genel tasarımı biraz farklı olsa da, gerçekten ince, OnePlus 5T'den daha incedir. Cihazın arka tarafı tam olarak OnePlus 5T'de olduğu gibi kavisli değil, neredeyse düz (yanlar her zamankinden biraz kavisli), ancak birçok telefonda gördüğümüz gibi telefonun kenarları pahlı kenarlara sahip. Bu telefonun ekranında köşeler yuvarlatılmış ve gç / kilit fiziksel anahtarı cihazın sağ tarafında bulunuyor. Konuşan güç / kilit tuşu, parmak izi tarayıcısı olarak iki katına çıkıyor; bu şimdiye kadar görmediğimiz bir şey olsa da oldukça ilginç. Telefonun sağ tarafında bulunan bir buton daha var, özel bir kamera tuşu.

Cihazın alt kısmında Tip-C USB portu ve iki hoparlör ızgarası görürsünüz; 3.5 mm kulaklık girişi de yok, ancak cihazın üst kısmında bulunuyor. Şimdi kaynak, burada yalnızca bir konsept telefon olduğu için burada spesifikasyonlar hakkında pek fazla şey söylemedi ancak cihazın 6 inç QHD AMOLED panelini spor yaptığından söz ettiler ve 16 ve 12 megapiksel çözünürlükte arka yüz kameraları ve f / 1.6 diyafram açıkken OIS de paketin bir parçası olduğunu belirttiler.