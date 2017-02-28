OnePlus 5 ile ilgili bilgiler sızmaya başladı. Eğer sızdırılan teknik bilgiler doğruysa cihaz güçlü bir kamera ile geliyor demektir.

OnePlus'ın bir sonraki amiral gemisini OnePlus 5 olarak değil, OnePlus 4 olarak yayınlaması bekleniyordu ancak şirketin 4'ü atlayabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte birçok neden gösteriliyor. One Plus 4'ün olmamasının nedeni olarak Çin'de 4 rakamının uğursuz olarak kabul ediliyor olması olarak düşünülüyor. Ayrıca geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan OnePlus 3T isimli model teknik özellikleri bakımından şirketin dördüncü amiral gemisi konumuna girmiş bulunuyor.

Çinli teknoloji devi, son derece başarılı OnePlus 3T'yi piyasaya sürdüğünde geçen sene fırtınayla pazara girmeyi başardı. OnePlus 3T'nin bu kadar başarılı olmasına yardımcı olan birçok faktör var. Açıkçası, akıllı telefonun etkileyici donanım performansları yardımcı oldu, ancak Noel Tatilleri başlamadan hemen önce akıllıca başlatıldı. OnePlus 3T'in ürettiği kar miktarını görünce, Çinli üretici bir halef oluşturmaya karar verdi.

Herkes, OnePlus 3T halefinin OnePlus 4 olacağını umuyordu, ancak Çinli üretici farklı bir adla gitmeyi kararlaştırdı. Söylentilere göre, bu akıllı telefon önümüzdeki aylarda olacak olan çıkış tarihini görmek için neredeyse hazır. Mobil dünyası şuanda OnePlus 5 ile ilgili söylentiler ve spekülasyonlar ile doludur. Söylentilere göre, Çinli teknoloji devi Samsung Galaxy S7 Edge'in tasarlandığı şekilde OnePlus 5'i tasarlamak istiyor. Bu nedenle, OnePlus 5, her iki tarafta kavisli olacak bir ekranla birlikte gelecek. Ayrıca, akıllı telefonun 256GB dahili depolama alanı ile birlikte gönderilmesi bekleniyor. Bu selefi teklif miktarının iki katı.

OnePlus 3T ile ilgili olarak, cihaz bir donanım performansı açısından oldukça etkileyicidir. Akıllı telefon, hızlı bir Qualcomm Snapdragon 821 işlemci ve 6GB RAM ile donatılmıştır. OnePlus 5'in daha iyi donanım parçaları içerdiğinden emin olabiliriz. İşlemciler söz konusu olduğunda uygulanabilir tek seçenek Qualcomm'un en yeni Snapdragon 835 yonga setidir. Ayrıca, işlemci 8GB RAM ile eşleştirilebilir, böylece OnePlus 3T'den önemli derecede daha iyi olur.

Kamera departmanı da bazı önemli gelişmeler görecektir. OnePlus 5, oldukça küçük 16MP kamera özellikli OnePlus 3T'den farklı olarak, yüksek çözünürlüklü 23MP arka kamera ve 16MP selfie kamera ile gelecek. Ne yazık ki, OnePlus 5'in hangi tasarımın yer alacağını bilmiyoruz. Belki de Mi Mix'in tasarlandığı şekilde seramik alaşımdan bir telefon görebiliriz.

Peki siz OnePlus 5 için ne düşünüyorsunuz?