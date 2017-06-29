Her ne kadar çıktığı günden bu yana büyük bir ilgiye maruz kalsa da şimdiler de büyük bir sorun ile karşı karşıya kaldı.

OnePlus 5 kullanıcıları şimdilerde büyük bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Bazı kullanıcılar dokunmatik problemi olduğunu bildiriyor. Bununla birlikte kullanıcılar ekranı aşağı yada yukarı kaydırırken birtakım sorunlar yaşadıklarını belirtti. Ekranlarda dokunmatik sorunları yaşadıklarını ve cihazların tuhaf bir şekilde davrandığını belirten kullanıcılar ekrandaki öğeleri dikey olarak hareket ettirildiğinde bir gerilme etkisi oluşturulduğunu belirtiyor.

Bazı kullanıcılar normalde dokunmatik problemi olmadığını cihazlarda 180 derece döndürülme olduğunda bunu yapmaya başladığı belirtiliyor. Telefonu ters çevirdiklerinde ise sorunun ortadan kaybolduğu da söyleniliyor. Söz konusu iddialar farklı cihazlar üzerinde test ediliyor.

Sorunun donanımsal olduğu düşünülüyor. Kullanıcılar sorun üzerinde şirketle temasa geçti. Zaten şirket sorunun üzerinde çalıştığını açıklayan resmi bir açıklamaya yer verdi. Dilerseniz aşağıdaki videoyu izleyerek söz konusu ekran sorununun nasıl olduğunu anlayabilirsiniz.