Beklenen amiral gemi katiliyle ilgili yeni haberler herkesi heyecanlandırıyor.. Arka kapaktaki çift kamera dışında ön yüzünde de çift kamera olabileceği iddia edildi.

OnePlus, bu yaz OnePlus 5'in geleceğini doğruladı ve telefonun iddia edilen eskizleri ortaya çıktı. Aşağıdaki galeriye bir göz atarsanız, öne çıkan OnePlus 5 amiral gemisini gösterdiği iddia edilen iki eskiz görüntüsünü görürsünüz. Bu eskizler aslında cihazın yakın zamanda sızdırılmış bir görünümüne benziyor ancak orada bazı farklılıklar var, bu yüzden tam olarak iki özdeş tasarıma bakmıyoruz.

Gördüğünüz gibi, bu görüntülerde, OnePlus 5 arkada iki kamera algılayıcısı yer alıyor. Burada dikey çift kamera kurulumuna bakıyoruz ve iki kameralı atıcının altında çift LED flaş yer alıyor. Bu iki kamera sensörü ve LED flaş arka tarafta biraz çıkıntılı görünüyor ve telefon sırtının üst kısmı seramikten yapılmış.

Telefonun ses seviyesi artırma ve ses kısma tuşlarıyla birlikte bir kez daha sola yerleştirildi. OnePlus 5 gelişiminin tasarım aşamalarından göründüğü eskizler, Çinli ağ Weibo'ya sızdırılmış durumda. Elbette, eskiz olmak, bunlar bir tutam tuz ile alınmalıdır. Eskizler, tekli ve ikili arka kameralara sahip olmakla kalmayıp, yan yana duran selfie kameralar içeren OnePlus 5'i sergiliyor. Bu, telefonun selfie yakalama yeteneğini tüm büyük isim amiral gemisi el cihazlarını paralarına çevirecek bir düzeye itmeye gerçekten yardımcı olabilir. Özellikle OnePlus 5 geleneği takip ediyorsa ve çok daha uygun fiyatlı olacaktır.

Güç düğmesi bu akıllı telefonun sağ tarafında bulunur, ancak telefonun sağ tarafı burada gösterilmediği için bu resimleri görmüyoruz. Cihaz ön tarafta çift kamera ayarı da yapıyor ve 3.5mm kulaklık girişi de bu paketin bir parçası ve cihazın altına yerleştirilmiş ancak bu seferki sol tarafta kalmışken Telefonun OnePlus 3 (T) üzerindeki sağ tarafına yerleştirilir. Aşağıda ikinci resimde Tip C USB portu da görülebilir ve hoparlör ızgarası hemen yanına yerleştirilmiştir. Aygıtın gerçekten de ince yan çerçeveler sunduğunu da farkedeceksiniz ve ekran düz görünüyor.

Söyleniyor ki, OnePlus 5'in 6 GB veya 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB yerel depolama alanı ile birlikte 5.5 inçlik bir fullHD veya QHD ile gelecek. Qualcomm'un Snapdragon 835 64-bit okta-çekirdekli SoC telefonu artıracak ve iki adet 12 megapiksellik Snappers muhtemelen OnePlus 5'in arkasına eklenecek. Android Nuga telefona önceden yüklenmiş olarak gelecek ve bunun üzerine, OnePlus 'OxygenOS UI'sını kullanıcılara sunulacak.

Peki sizce ön kapakta çift kamera yer alır mı?