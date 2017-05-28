Gün geçmiyor ki sızıntı haberler gelmesin. Cumartesi günü çevirimiçi olarak sızdırıldığı söyleniyor. Peki OnePlus 5 nasıl olacak?

OnePlus 5 ile ilgili kullanıcıların aklında oluşan soru işaretlerini gidermek isteyen şirketten açıklama geldi. Bununla birlikte şirketin CEO'su Pete Lau, cihaz hakkında bazı bilgilerin bulunduğu yazı yayınladı. Çin'de 4 sayısının uğursuz olması nedeniyle OnePlus serisinin yeni üyesi olarak kabul edilen OnePlus 5 hakkında her geçen gün yeni bir sızıntı ortaya çıkmaya devam ediyor.

Farklı sızıntılar sonucunda ortaya çıkan OnePlus 5 telefon ile ilgili birçok şey ortaya çıkmıştı. Görünen o ki şirket kirli bilgilerin önüne geçmek istiyor. OnePlus Forum üzerinde cihaz hakkında bilgilere yer verilen bir açıklama yapıldı. Ortaya çıkan sızıntılar ile birlikte açıklama yapan Peter Lau, OnePlus 5'in Qualcomm'un bu yıl amiral gemi modellerinde sık sık karşılaştığımız Snapdragon 835 işlemcisinden de güç alacağı doğrulandı.

Gerekli optimizasyonlar ve yüksek performanslı donanımların yapılmadığında tek başına yetersiz olduğunun farkında olduklarını belirten Lau, OnePlus 5 ile birlikte kullanıcılara en iyi deneyimleri sunmak için çalıştıkları da belirtiyor. Cihazın ekran sorunlarının olmaması üzerine yoğunlaşıldığı da belirtiliyor. Şirketin CEO'su ayrıca akıllı telefonun çıkış tarihi hakkında ise herhangi birşey söylemedi.

OnePlus 5'i bekliyor musunuz?