OnePlus 5'i çevreleyen hemen hemen her ayrıntı muhtemelen sızdırılmıştı. Ancak son sızıntılar Galaxy S8 ile rekabet edeceklerini gösteriyor.

LG'nin yeni G6, şirketin şimdiye kadar ürettiği en etkileyici amiral gemisi modelidir. Samsung'un yeni Galaxy S8 ve Galaxy S8 +'in gerçekten ne kadar etkileyici olduğunu bilirsiniz. Mart ayının sonunda açıklandığından bu yana LG'nin yeni G6'sı tamamen gölgede kalmış durumda. Harika bir telefon LG bizi yanlış anlamasın ama Samsung Galaxy S8'den farklı ne yazık ki tek bir avantaj sunmuyor. Aslında S8, tasarım ve ekran kalitesinden güç ve performansa kadar her alanda önemli bir avantaja sahip.

2017 yılının ilk yarısında Samsung'un Galaxy S8 ve S8 + üzerinde düşünülmesi gereken bir telefon varsa, büyük olasılıkla OnePlus 5'tir. Yakında Çin'de bulunan amiral gemisi telefonu Samsung'un tasarımı için bir rekabet olmaz ancak dedikodular rekabet edeceklerini söylüyorlar. Güç ve şartnameler söz konusu olduğunda.

Şimdi, bu şık yeni OnePlus telefonunu çevreleyen her ayrıntıya sızdırılmış gibi görünüyor. Geçen hafta, bir sızıntı bize OnePlus 5'in özelliklerinden bazılarına iyi baktık. Sonra, bu hafta başlarında, sızdırılmış testler, yaklaşmakta olan yeni ürünün, Samsung'un yeni amiral gemilerine göre çok daha düşük maliyet beklediğinden, gerçek bir Galaxy S8 rakibini oluşturan en güçlü akıllı telefonlardan biri olacağını gösterdi. Artık, bırakılabilecek neredeyse tüm soru işaretleri bu son OnePlus 5 sızıntısı tarafından kapsanmış gibi görünüyor.

Yukarıdaki resim Perşembe sabahı Slashleaks'a gönderildi ve yaklaşmakta olan yeni telefonun tüm özelliklerini görünüşte gösteriyor. Bir Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti, 8GB'a kadar RAM, Android 7.1 Nougat, 23 megapiksel kamera ve 4.000 mAh büyük bir pil sunuyor.

Bu özelliklerin yanı sıra, OnePlus 5'in 450 dolarla başlayacağını ve Samsung'un 650 dolarlık Galaxy S8'den daha düşük fiyatlı olacağını iddia eden bir başka kaynak vardı. Yine de bunların hiçbiri şu an için onaylanmadı ancak OnePlus'ın yeni OnePlus 5 amiral telefonu önümüzdeki aylarda piyasalarda yerini alacak.