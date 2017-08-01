OnePlus 5 için önemli yeni bir güncelleme yayınlanıyor. Bugün itibariyle sunulan güncelleme Wi-Fi hatalarının yanısıra diğer eksikleri tamamlıyor. Mutlu bir güncelleme!

OxygenOS 4.5.7 şimdi OnePlus 5'e sunuluyor. Güncelleme bugün erken saatlerde OnePlus forumlarında ilan edildi ve bazı hata düzeltmeleri ve geliştirmelerine ek olarak bazı yeni özellikler de sunuyor.

Yeni sürüm, OnePlus 5 sahipleri için estetik bir değişiklik sunan OnePlus Slate adında yeni bir font sunuyor; ancak yazılım aynı zamanda kullanışlı bir işlevsel yükseltme ile geliyor. Electronic Image Stabilization (EIS) artık 4K video kaydı sırasında kullanılabilir. Bu arada Temmuz güvenlik düzeltme eki de OxygenOS 4.5.7 ile birlikte verilmektedir.

Optimizasyon açısından, OnePlus geliştirilmiş Wi-Fi bağlantısı ve bekleme pil performansına sahiptir. Hata düzeltmeleri ise hepsi de sesten ibaret:

Kulaklıklar kullanılırken hoparlörlerde bazen ses sızıntıları oluşması

Hint bölgesi için sessiz modda sabit kamera deklanşör sesi hatası

Videolar kaydedilirken eksik ses kanalları düzeltildi.

Her zamanki gibi OTA güncellemesi bugünün az bir yüzdesine ulaşacak ve geri kalanı önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Mobil cihazınızda şu anda mevcut olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar > Sistem güncellemeleri sayfanıza gidin.

Peki siz OnePlus güncellemeleri için ne düşünüyorsunuz?