OnePlus'ın CEO'su bu yaz piyasaya sürülecek olan OnePlus 5'in en ince amiral telefonu olduğunu söyledikten sonra fiyatlarıyla ilgili yeni analistler de gün yüzüne çıktı.

Beklenen OnePlus 5'in piyasaya sürülmesi ile her sabah yaklaşmakta olan akıllı telefon için yeni bir güncelleme getiriyor. Fiyat nispeten daha yüksek olacak: Bu duyduğumuz söylenti. Daha önce bir web sitesi OnePlus 5'in şimdiye kadar OnePlus'ın en pahalı telefonu olacağını bildirdi. Ve bu mantıklı.

OnePlus 5'in fiyatının, daha önce ilk piyasaya sürülen OnePlus 3T fiyatından daha yüksek olacağı yönünde iddiaların doğru olması elbette beklenilir. Fiyatının daha yüksek olmasının sebebi amiral gemisi telefonlarının fiyatları yukarı gidiyor.

Bileşenler giderek artıyor. Tüm bu çift kamera modülleri ve bu en yeni ve en iyi Qualcomm Snapdragon 835, Snapdragon 800 veya 16 megapiksel kameranın iki yılda harcadığı maliyeti aşıyor. Bu nedenle, OnePlus 5'in başlangıç fiyatının yüksek olması bekleniyor.