Çinli firma OnePlus, rakiplerinden önce davranarak OnePlus 3 ve 3T modeli için Android Oreo güncellemesini yayınladı...

Amiral gemisi katili olarak tanıdığımız OnePlus firması geçen sene karşımıza OnePlus 3 ve 3T modelleri ile çıkış yapmıştı. 2016'nın amiral gemisi modelleri olan OnePlus 3 ve 3T için bugün Android Oreo güncellemesi indirime sunuldu. Rakiplerinde hızlı hareket eden OnePlus, bu güncelleme haberi ile kullanıcılarını birkez daha sevindirecek.

OnePlus 3 ve 3T için Android Oreo güncellemesi şirketin OxygenOS 5.0 yazılımı ile gelecek. Akıcı bir performans sunan OxygenOS 5.0 güncellemesi neredeyse 1.4 GB boyutundadır. PEki OxygenOS 5.0 ile OnePlus 3 ve 3T modellerinde olabilecek yenilikleri sizlerle paylaşalım.

OxygenOS 5.0 gelen yenilikler

Android 8.0 Oreo güncellemesini içerir

Paralel uygulamalar desteği geliyor

Resmin içinde resim (PIP) özelliği

Otomatik doldurma eklendi

Akıllı metin seçimi eklendi

Yeni hızlı ayarları tasarımı

Eylül ayı Android güvenlik güncellemelerini içeriyor

Launcher'a yeni bildirimler eklendi

Yeni uygulama klasörü tasarımı

Fotoğraflar artık doğrudan Shot'a yüklenebiliyor.



Siz OnePlus 3 ve 3T modellerine gelen yenilikleri beğendiniz mi?