OnePlus 3 ve 3 T için Android Oreo Çıkış Yaptı!
Çinli firma OnePlus, rakiplerinden önce davranarak OnePlus 3 ve 3T modeli için Android Oreo güncellemesini yayınladı...
Amiral gemisi katili olarak tanıdığımız OnePlus firması geçen sene karşımıza OnePlus 3 ve 3T modelleri ile çıkış yapmıştı. 2016'nın amiral gemisi modelleri olan OnePlus 3 ve 3T için bugün Android Oreo güncellemesi indirime sunuldu. Rakiplerinde hızlı hareket eden OnePlus, bu güncelleme haberi ile kullanıcılarını birkez daha sevindirecek.
OnePlus 3 ve 3T için Android Oreo güncellemesi şirketin OxygenOS 5.0 yazılımı ile gelecek. Akıcı bir performans sunan OxygenOS 5.0 güncellemesi neredeyse 1.4 GB boyutundadır. PEki OxygenOS 5.0 ile OnePlus 3 ve 3T modellerinde olabilecek yenilikleri sizlerle paylaşalım.
OxygenOS 5.0 gelen yenilikler
Android 8.0 Oreo güncellemesini içerir
Paralel uygulamalar desteği geliyor
Resmin içinde resim (PIP) özelliği
Otomatik doldurma eklendi
Akıllı metin seçimi eklendi
Yeni hızlı ayarları tasarımı
Eylül ayı Android güvenlik güncellemelerini içeriyor
Launcher'a yeni bildirimler eklendi
Yeni uygulama klasörü tasarımı
Fotoğraflar artık doğrudan Shot'a yüklenebiliyor.
Siz OnePlus 3 ve 3T modellerine gelen yenilikleri beğendiniz mi?