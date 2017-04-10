Nexus ile piyasalara çıktıktan sonra bu markaya veda edip HTC ile işbirlik yapan Google'den OLED hamlesi geldi..

Pixel telefonu yılın en iyi telefonu olabilecekken ne yazık ki bazı sorunlar yaşadı. Yine de Google, 2017'nin en iyi cep telefonlarıyla rekabet etmek için durmayacak. Bununla birlikte Pixel 2 telefonunu başlatacak.

Ve eğer yeni rapor doğruysa şirket gelecek Pixel halefi için OLED panelleri için yeterli kaynağı sağlamak için LG Display'e 1 trilyon yatırım yapmayı teklif etti. Söz konusu iddiayı doğrulayan bir takım durumlar da var elbet. Bununla birlikte Google'ın bir sonraki telefonlarının panelini sağlayacak olan teklifi LG göz önünde bulunduruyor.

Zaten Pixel 2'nin Snapdragon 835 çipi ile gelmesini bekliyoruz. Galaxy S8'in bazı bölgelerde kullandığı aynı işlemciyi bulundurması muhtemel. Geçen yıl Pixel ve Pixel XL, AMOLED ekranlarla birlikte gelirken, paneller Samsung tarafından üretildi. Bu yüzden Google bu sene başka yerlerde de iş almak istiyor gibi görünüyor.

Bu yılın başında Google donanım başkanı Rick Osterloh, Android Pit'e şirketin Pixel telefonunda bir halef üreteceğini doğruladı. Yeni rapor doğruysa Google, Samsung'un Galaxy S8'inden rapor edilen iPhone 8'den farklı olarak LG tarafından üretilen bir OLED ekranla birlikte gelecek.

Peki siz OLED ekranlı Google Pixel'i satın almayı düşünür müsünüz?