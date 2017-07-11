Üniversite öğrencilerinin 2017 yılında girmiş oldukları Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) sonuçları açıklandı...

Üniversite'ye hazırlanan öğrencilerin YGS sonuçları geçtiğimiz aylarda açıklandı. ÖSYM'nin verdiği tarihe göre LYS 2017'nin sonuçlarının 23:59'a kadar açıklanması bekleniyordu. Geçtiğimiz yıllarda LYS sonuçlarının öğleden sonra açıklanacağını gördük fakat bu yıl ise 23:59'da açıklanacak ibaresi öğrencilerin kafasını karıştırdı.

Birkaç dakika önce, öğrencilerin büyük bir merakla bekledikleri Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) sonuçları açıklandı.

Sistem bu dakikalarda biraz yoğun olabilir, çünkü şu anda herkes sonuçları görmek için aynı anda siteye giriş yaptğı için biraz beklemeniz gerekebilir.





Veteknoloji ailesi olarak dileğinizin gerçek olmasını diliyoruz.