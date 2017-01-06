Ödeme teknolojileri için özellikle CES 2017 kapsamında oldukça farklı gelişmeler yaşanıyor.

2017 yılında düzenlenen etkinlikte, firmalar pek çok farklı ürün için tanıtım gerçekleştirirdi. En çok dikkat çeken teknolojiler ise ödeme teknolojileri oldu.

Sektörde Hedef 2020

Konu ile ilgili yapılan tanıtımlarda özellikle 2020 yılı sonrasında dijital ödemenin daha çok ön plana çıkacağı ve markaların bu anlamda şimdiden hazır olduğu ifade edildi. Üstelik firmalar tarafından yapılan tanıtımlarda da ödeme sistemleri konusunda oldukça farklı ve gelişmiş seçeneklerin de sunulacağı görüldü.

Ödeme Sistemlerinde Yapay Zeka Farkı

Yapay zekanın ve mobil teknolojilerin daha çok kullanılmaya başlaması, ödeme teknolojilerinin de ister istemez gelişmesine imkan tanıdı. Önümüzdeki dönemlerde mobil üzerinden yapılacak alışverişlerde, ödeme sistemlerinin kullanılması çok daha pratik bir seçenek olacak. Bu açıdan önümüzdeki günlerden itibaren ödeme sistemlerinin çok daha gelişmiş versiyonları tanıtılabilir. Fuarda gerçekleştirilen tanıtımlarda dikkat çeken diğer bir detay ise evlerde kullanılacak olan sistemler. Öyle ki evlerde kullanılacak sistemlerde kişiler siparişlerini direkt internet aracılığıyla verebilecek. Bu sırada da ödeme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yapılması adına kuşkusuz bu seçenekler kullanıcıları çok daha cezp edecek.