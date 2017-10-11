Oculus Rift'in fiyatında büyük indirim yapıldı. Oculus Rift satın almak istiyorsanız şimdi tam zamanı olabilir...

VR sektöründe çalkalanma geçtiğimiz gün Nokia'nın piyasanın en güçlü VR kamerası olan OZO VR bölümünün kapatmasıyla çatlak verdi. Bugün ise Oculus şirketi süpriz bir şekilde VR kaskı olan 499 dolarlık Oculus Rift'ın fiyatında indirim yapacağını açıkladı.

Oculus Connent konferansında duyurulan indirim sayesinde Oculus Rift'in fiyatı 499 dolardan 399 dolara düşüyor. Yani arada neredeyse 100 dolarlık fark var, 370 TL'lik indirimde küçümsenmez. Üstelik 399 dolara Oculus Rift başlığının yanında Oculus Touch hareket kontrolcülerine de sahip olabilirsiniz.

Oculus Rift ilk çıktığında 599 dolara Oculus Touch ise 199 dolara satılıyordu. Yaklaşık 800 dolarlık bu paketin 399 dolara yani yarı yarıya düşmesi, VR sektörünün iyiye gitmediğinin işareti olabilir. Ama bir diğer olasılık ise VR cihazlarının üretimindeki zorulukların aşıldığı ve maliyetin düşürülmesi olabilir.

Siz Oculus Rift'in indiriminden faydalanmak istemez misiniz?