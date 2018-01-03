Google, Pixel ve Nexus ailesi için Android Ocak ayı güvenlik güncellemesi yayınlandı...

Google, 2017 yılı bitmeden Android 8.1 Oreo güncellemesini Pixel ve Nexus ailesine sunmuştu. Fakat bu güncelleme ile özellikle Pixel 2 modellerinde bazı sorunlar ortaya çıktı.

Yazılım devi elini çabuk tuttu ve bugün güvenlik güncellemelerinin yer aldığı toplu hata düzeltme güncellemesini yayınladı.

Ocak ayı Android güvenlik güncellemeleri ile 20'den fazla sorun çözülüyor. Bu sorunlara ilaveten tam 46 güvenlik açığı kapatılıyor. OTA üzerinden sunulan güncellemeyi şimdilik Pixel ve Nexus modellere sahip olanlar indirebiliyor.

Eğer aşağıda yer alan modellerden birine sahipseniz, modelin üzerine tıklayarak son güncellemeyi indirebilirsiniz.

Pixel 2 XL: Android 8.1 — OPM1.171019.013, OPM1.171019.014 — Factory Image (2) — OTA (2)

Pixel 2: Android 8.1 — OPM1.171019.013, OPM1.171019.014 — Factory Image (2) — OTA (2)

Pixel XL: Android 8.1 — OPM1.171019.012, OPM1.171019.014 — Factory Image (2) — OTA (2)

Pixel: Android 8.1 — OPM1.171019.012, OPM1.171019.014 — Factory Image (2) — OTA (2)

Pixel C: Android 8.1 — OPM1.171019.015 — Factory Image — OTA

Nexus 6P: Android 8.1 — OPM3.171019.013 — Factory Image — OTA



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