Dünyanın en popüler ekran kartı üreticisi olan NVIDIA, yeni yongasını Mart Ayında tanıtacak...

Dünyanın en büyük GPU üreticisi olan NVIDIA'dan sızdırılan bilgilere göre, şirketin önümüzdeki ay yeni ekran kartı hakkında kamoyuna bilgi veremesi bekleniyor.

Amerikalı şirketin "TITAN V-esque1 yongası üzerinde çalıştığı ve ismi geçen cihazı Mart ayında tanıtacağı NVIDIA'ya yakın kaynaklar tarafından öğrenildi.



Söylenenlere göre, yeni ekran kartı yongası "Turing olarak isimlendirilecek. Reuters Haber Ajansı'na göre söz konusu mimari, oyun dünyasının geleceği olarak nitelendiriliyor. Model gamın başlangıç fiyatının 500 dolardan kapıları açması söz konusu.



Siz NVIDIA'nın yeni ekran kartının fiyatını nasıl buldunuz?