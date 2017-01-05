Son dönemlerde sürücüsüz otomobil sektöründe pek çok farklı marka yer almaya başlarken Nvidianın da bu alanda yeni bir projesini olduğu görüldü.

CES 2017 dahilinde pek çok farklı marka tarafından özel projeler tanıtılırken en çok dikkat çeken projelerden bir tanesi sürücüsüz otomobil sektörüne giren Nvidia oldu. Otonom sürüş ve araç güvenliği konusunda çok daha farklı özellikleri sunmak isteyen marka, bu konuda yapay zeka ile donattığı sistemini ilk defa tanıttı.

Nvidia Sürücüsüz Araç Teknolojisi Görücüye Çıktı

Uzun zamandan beri bu konuda herhangi bir bilginin sızdırılmamış olması CES 2017’de bu yeni teknolojiye oldukça ilgi gösterilmesini sağladı. Yapay zeka ile donatılan araç, çok daha üstün bir güvenlik sağlayabilecek durumda. İnsan hataları nedeniyle her yıl milyonlarca trafik kazası yaşanırken bu kaza oranlarının düşürülmesi ve daha az kişinin yaşamını yitirmesi adına sürücüsüz otomobiller için özel çalışmalar yapılıyor.

Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda sadece Amerika'da her yıl 30 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken trafik için sürücüsüz otomobillerin daha fazla geliştirilmesi ve kullanıma sunulması gerektiğini ifade edildi Bu açıdan Nvidia tarafından yapılacak çalışmalar diğer markalar da göz önünde bulundurulduğunda trafikteki pek çok sorunu çözebilecek yeterlilikte. Kazalarda aracın güvenli bir şekilde kazayı önleyebilir durumda olması ve pek çok farklı örneğin de paylaşılması sürücüsüz araçların çok daha güvenli olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan önümüzdeki yıllarda sürücüsüz araçların çok daha başarılı olması ve kaza oranlarını düşüreceği tahmin ediliyor.