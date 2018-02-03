Nvidia 390.77 Güncellemesi Yayınlanıyor!
Nvidia,bugün 390.77 güncellemesini kullanıcılarına sundu...
Ekran kartı üreticisi Nvidia, bugün 390.77 sürüm numaralı güncellemesini yayınladı. Güncelleme ile Metal Gear Survive oyununda performans iyileştirmelerinin yapılmasının yanında yeni SLI destekleri de ekleniyor.
Nvidia 390.77 güncellemesi ile düzeltilen sorunlar
Dirt 4 oyununda SLI desteği eklendi.
Neverwinter Nights oyununda bazı grafik sorunları düzeltildi.Gears of War 4'te performans artışı sağlandı.
Doom'da OpenGL 1.1 ile HDR çökme sorunu giderildi.
Notebook'lardaki Optimus teknolojisinin çalışmasını engelleyen sorun düzeltildi.
3DMark uygulamasındaki performans sorunları giderildi.
GeForce GTX 1080 ekran kartında G-Sync'de yaşanan sorun giderildi.
GeForce GTX 1070 Ti'da yaşanan Full ve Dinamik renk aralığı arasındaki geçiş sorunu düzeltildi.
NVIDIA TITAN V'deki G-Sync sorunu düzeltildi.
GeForce GTX 780 Ti'daki DisplayPort sorunu düzeltildi.
GeForce TITAN'da, anakartta Threadripper aktif edildiğinde yaşanan çökme sorunu düzeltildi.