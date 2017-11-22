Android'in en çok tercih edilen Launcher'ı, Nova Launcher yeni özellikleriyle güncellendi...

Android kullanıcıları genelde kişiselleştirme ve performans açısından telefonlardaki başlatıcı yetersiz olduğundan tercihini Noca Launcher'den yana kullanıyor. Şimdiye kadar çıkan en hızlı ve stabil Launcher olan Nova Launcher yepyeni özellikleri ile güncellendi.

Pixel 2 yani Android 8.1 Oreo ile gelen özelliği barındıran Nova Launcher, artık pop-up animasyonları destekliyor. Uyarlanabilir simgeler özelliği sayesinde Android 5.0 Lollipop yüklü cihazlarda bile yeni simge şekillerini kullanabilirsiniz.

Nova Launcher 5.5 güncellemesiyle Android 8.1'deki gibi Google Arama Çubuğu ekranın alt kısmındaki dock'un üzerine geliyor. Güncelleme ile ayrıca performans iyileştirmeleri sağlanıyor.