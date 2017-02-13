Android 7.0 Nougat güncellemesi ne yazık ki Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edce cihazlarında pil ömrünü kötü etkiliyor.

Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcıları, en son Android 7.0 Nougat güncellemesinden oldukça memnun kaldıklarında, ortaya çıkan şikayetlerin bir kısmı heyecanlarına gölge düşürdü. Yükseltme gerçekleşmeden önce yani Android Nougat güncellemesinden önce pil ömrü iyiyidi ancak Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge cihazlarında pil ömrünün daha hızlı tükendiği gözlemlendi.

Ancak, Android 7.0 Nougat'a Android Marshmallow'dan güncelledikten sonra, iki akıllı telefon kullanıcısı pil ömrü sorunları ile ilgili şikayetleri artmaya başladı. Kullanıcıların bu iddialarını kontrol etmek için bir test yapıldı. Ne yazık ki bu test sonrasında çok hoş olmayan durumlar ortaya çıktı.

Pil Testi yapıldı!

Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge cihazları güncellendikten sonra test yapıldı. Testin amacı pil ömrünün durumunu öğrenmekti. Test amacıyla parlaklık ayarlandı iç mekanlar için en iyi bir seviyeye. Ardından Android 7.0 Nougat'a güncellendikten sonra eski telefonların pilinin kıyasla tükenmediği görüldü. Testi yapan ekip, iki akıllı telefonda birkaç batarya testi yaptı. Güncellemeden sonra ne yazık ki kayda değer bir düşüş yaşandı. Bu durum testin sonuçlarına dahil edildi.

Teste göre Samsung Galaxy S7 -% 9.4 pil azalması görüldü. Android Nougat 7.0 güncellemesinden önce, Android Marshmallow çalıştıran bir Galaxy S7, 6 saat 37 dakika pil ömrü gösterdi.

Android Nugat 7.0 kurulduktan sonra aynı cihaz 6 saatlik bir pil ömrü gösterdi.

Samsung Galaxy S7 Edge -% 8.1 azalma görüldü. Android Nougat 7.0 güncellemesinden önce Android Marshmallow çalıştıran bir Galaxy S7 Edge, 7 saat ve 10 dakika pil ömrü gösterdi.

Android Nugat 7.0 kurulduktan sonra aynı cihaz 6 saat 35 dakika pil ömrü gösterdi.

Peki siz aynı sorunu yaşıyor musunuz?