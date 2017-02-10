Google tarafından sunulan Nougat güncellemesinin en güncel kullanım oranları ortaya çıktı. Bununla birlikte görüyoruz ki Android Nougat'a rağbet yok.

Google'ın en yeni işletiim sisteminin kullanım istatiskleri paylaşıldı. Ancak gördüğümüz o ki Nougat'a fazla ilgi yok. Aslında Nougat güncellemesinin bu kadar geç gelmesiyle de ilgili olabilir bilemiyorum kullanıcılar ne düşünür.

Google tarafından 6 Şubat tarihi itibarıyla son bulan 7 günlük süreçte toplanan verilere göre Android 2.3 Gingerbread yani Google Play servisleri de desteğinin son bulacağı en eski mobil işletim sistemi sürümüyle birlikte hala kullanılmaya devam ediyor olup sürümün kullanım oranıysa yüzde 1 ile sabit kalmış durumda olup diğer yandan Android'in en yeni sürümlerinde son 6 aydır ciddi bir yaygınlaşma yok.

Android Nougat kullanım oranı ne kadar mı dersiniz?

Nougat aktif cihazların sadece yüzde 0.9'unda yer alıyor olup Android 7.1 Nougat ise yüzde 0.3'te kalmış. Toplamda ise Android Nougat aktif cihazların sadece yüzde 1.2'sinde yüklü olarak karşımıza çıkıyor.

Android 6.0 Marshmallow'a ise ilgi daha büyük. Çıkışının üzerinden 1 buçuk yıl geçmesine rağmen büyümesi devam ediyor. Google'ın her ay sunduğu Android dağılımı içler acısı. Sürümlerin yaygınlaşmasının ne kadar zorlu olduğunu görebiliyoruz.

Peki siz Google'ın Android Nougat sürümünün yaygılaşamıyor olması hakkında ne düşünüyorsunuz?