Yeni Samsung Galaxy S8 akıllı telefon hakkında birkaç söylenti duyduk ve şimdi ahize hakkında biraz daha detayımız var.

Samsung Galaxy Note 8'in bir Snapdragon 835 işlemci ile geleceğini daha önce duymuştuk ama şimdi yeni bir rapora göre, cihaz aslında Snapdragon 836 işlemci ile birlikte gelecek.Bugüne kadar herkes, yaklaşmakta olan Galaxy Note 8'in güçlü Snapdragon 835 işlemciye sahip olacağı izlenimi uyandırdı. Bununla birlikte, bugün erken saatlerde, Snapdragon 836 ile gelebileceği bildirildi.

Samsung Galaxy Note 8, Snapdragon 835 ile değil Snapdragon 836 işlemcisiyle gelebilir. Bununla birlikte, Galaxy Note 8'in Ağustos ayında piyasaya çıkması beklenmekle birlikte, ne Qualcomm ne de Samsung bir kelime bile etmedi. Snapdragon 836 işlemcide Snapdragon 845'in son rapora göre Ocak ayında başlayacağı düşünülürse büyük değişiklikler olmayacak. Bununla birlikte, Snapdragon 836 2,45Ghz Snapdragon 835'e kıyasla biraz daha yüksek 2.5Ghz'ye ulaşabilir.

Snapdragon 820 işlemcisinin, Snapdragon 821'in 2016'daki Google Pixel ve Pixel XL'e yaptığı geçen yıl da benzer şekilde, Snapdragon 836, muhtemelen Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'de yer alacak. Ayrıca, son sızıntılar Samsung Galaxy Note 8'in Android 7.1.1 ile birlikte piyasaya sürüleceğini ve bazı teknik sorun nedeniyle ekranda parmak izi sensörünün yer olmayacağını ileri sürdü.

Peki sizce Note 8, Snapdragon 836 işlemciyle mi gelecek?