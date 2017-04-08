Pil sorunu nedeniyle gündemden düşmeyen Note 7 yen piliyle görüntülendi. Samsung, Note 7'yi tekrar üretmeye hazırlanıyor..

Samsung'un, eski Galaxy Note 7 ünitelerini yenilemeye ve yeniden satmaya çalışacağından şüphe ediyoruz. Ancak bu durum için Samsung tarafından açıklama geldi. Bununla birlikte Samsung, Note 7 için yeni bir soluk alacak. Şaşırtıcı olmayan şekilde SM-N935 model numarasıyla, dış tarafta tamamen aynı görünüyor. Söylentilerin doğru olarak tahmin edildiği gibi yeni Note 7 orijinalinde bulunan 3,500 mAh yerine biraz daha küçük 3.200 mAh pil içeriyor.

Daha önce aynı cihazın farklı bir isimle piyasaya sürülebileceği de açıklanmıştı. Aslına bakarsanız bu çok yerinde olurdu. Çünkü Note 7 gerçekten tam anlamıyla bir bomba olarak anılmıştı. Bununla ilgili oyun yamaları konu olmuştu. Sevilen GTA oyununda tehlikeli bir patlayıcı olarak Note 7 yer almıştı. 3200 mAh'lik gücündeki eski bataryayı kullanacak olması da yerinde oldu. Android 7.0 ile yüklü olarak gelmesi muhtemel. Öyle görünüyor Samsung, batarya kapasitesini küçültüp öyle Note 7'yi satışa sunacak.

Peki siz yenilenmiş olan Note 7'yi satın almayı düşünür müsünüz?