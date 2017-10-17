Nokia'nın yeni akıllı telefonun tanıtım tarihi belli oldu...

Görünüşe göre, HMD sene sonuna kadar en az bir tane daha Nokia akıllı telefonu kullanıma sunmayı hedefliyor. Daha öncede sızdırılan bilgilere göre, Finlandiya şirketinin 2017'de başka akıllı telefonunu tanıtmayacağını işaret etmesine rağmen HMD 19 Ekim için bir tanıtım etkinliği gerçekleştirecek.

Etkinlik Çin'de yapılacak ve haftanın ilerleyen saatlerinde tanıtımı gerçekleşecek olan Nokia'nın akıllı telefonu büyük perakende ticaret şirketi Tmall'tan satın alınacak. Üzülerek belirtelim HMD'nin hangi cihazının 18 Ekim'de tanıtacağını tahmin etmek zor.

Daha çok hafızalı başka bir Nokia8 varyanıtı yada tamamen yeni bir telefon olabilir. Tmall'ın tanıtımını yapacağı yeni akıllı telefonu için Nokia 8'de bulunan Bothie özelliği ile beraber OZO Ses özellikleride olacak.

İddialara göre, Nokia 7 veya 6GB RAM'e sahip Nokia 8'in gelişmiş versiyonu gelebilir. İkincisi seçilmiş Avrupa ülkelerinde zaten satılabiliyor. Fakat Çin'de piyasaya sürülmedi.



Sizce Nokia nasıl bir hamle yapacak?