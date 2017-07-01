Nokia'nın bir sonraki telefonu hakkında bilgiler gelmeye başladı. Peki Nokia'nın yeni telefonu nasıl olacak?

Nokia'nın piyasaya süreceği bir sonraki telefonu büyük ihtimalle tuşlu olacak. HMD Global artık Nokia'nın başında da olsa şirket Nokia 6 için ilgi toplamayı başarmış gibi görünüyor. Bunun beraberinde cihaz için Dünya'nın bir çok bölgesine geleceği söylense de şimdilik daha çok Asya'da piyasaya sürüldü. ABD'ye önümüzdeki ay geleceği açıklanan cihaz orta seviye telefonu dışında yenilenmiş Nokia 3310 ile aynı anda hem hayranlık hem de nefret uyandırdı.

Görünen o ki şimdilerde marka yeni tuşlu telefonu piyasaya sürecek. TA-1017 model isimli cihaz Çinli ruhsatlandırma komisyonu olan TENAA'dan geçti bunun beraberinde ön yüzünün de görüntüsü yayınlandı. 2011'de piyasaya sürülen Nokia 100 serisine ait Nokia 105 andıran cihazın hangi bölgelerde ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmezliğini koruyor.

Peki siz Nokia'nın yeni modelleri için ne düşünüyorsunuz?