Nokia ve Orange Ortaklık Kuruyor!

Bildiğiniz gibi birçok isim 5G için farklı düşünceler içerisine girmeye başladımıştı. Bunların biri de Nokia ve Orange oldu. İş birliği yapan bu iki isim, mobil ağları geliştirmek için çalışmalar yapacak ve öte yandan Nokia'nın 5G'deki bilgileri, cep telefonlarının ötesine geçen 5G şebekesini ayrıntılarıyla anlatıyor.

Ortaklık ile ilgili birçok adımda kolaylık sağlandığı gibi birde mobil şebekedeki kullanıcı sayısı da artacak. Taşıyıcının birçok farklı kullanım durumu ve gereksinimi için ağlarını yapılandırmasına ve bunları aynı düzen üzerinde aynı anda çalıştırmasına izin verecek olan "Dinamik Ağ Dilimleme" ile elde edecek. Bir sonraki adımda ise 8K video ve VR oyun gibi yüksek bant genişlik uygulamaları vardır.

Nokia, 4.5G kullanan 90 müşterinin olduğunu ve bu yıl 4.5G Pro'nun "başlangıçtaki 4G şebekelerinden on kat daha hızlı" ve 4.9G'ye (saniyede birkaç gigabite ve 10 ms'nin altında gecikme sürelerine) açık bir yükseltme yolu geldiğini söylüyor. Nokia ve Orange ortak ekibi, mevcut 4.5G'yi inşa etmek için "büyük MIMO" ve yeni frekans bantları planlıyor ve yakında saniyede en yüksek hızlarda gigabit vaat eden 4.9G şebekelerini konumlandıracak.