Nokia'nın Yeni Telefonu Nokia P3 Sızdı!

Nokia tarafından Android işletim sistemini çalıştıracak yeni telefon serisine başlayacağı uzun zamandan beri bilinirken marka tarafından P adı verilen yeni bir serinin geliştirildiği ve bu serinin ilk cihazının Nokia P3 olduğu belirtildi.

MWC’de Görülecek!

2017 Mobil Dünya Kongresi'nde farklı cihazları ile yer alarak mobil dönemi resmen başlatmak isteyen Nokia, şu anda yapılan sızdırmalar ile birlikte sektörde oldukça gündemde. Yeni kongre ve yeni yıl itibariyle iyi bir başlangıç yapmak isteyen Nokia'nın piyasaya sunacağı telefonlardaki en önemli avantajı Android işletim sisteminin son versiyonun kullanılacak olması. Bu açıdan Nokia seven kişiler hem yeniden Nokia marka telefonları kullanma imkanı edecek hem de Android Nougat 7.0 ile birlikte çok farklı bir işletim sistemini deneyebilecek. Yeni telefon ile ilgili sızdırılan bilgilerde telefonun pek çok farklı teknik özelliğine erişim sağlanırken yüksek özelliklerin tercih edilmesi oldukça dikkat çekti. Yüksek RAM, SnapDragon yongaseti, yüksek çözünürlüklü kameralar Nokia yeni modelinin en dikkat çeken özelliklerinden birisi.

Nokia P modelinin teknik özellikleri ise;

Snapdragon 835 yonga seti,

6 GB RAM,

Zeiss lens desteği

23 MP arka kamera

8 MP ön kamera

Quad HD çözünürlükte ekran

Telefonun çıkış tarihi ve satış fiyatı ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı