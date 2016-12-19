Nokia'nın 2 Amiral Gemisi Sızdı

Foxconn'un yan kuruluşu olan FIH, mevcut tüm Nokia fabrikalarını satın almış ve bu telefonlarda yüksek özellikli telefonlar üretme amacında. Aslında Nokia 150 ve 150 Dual SIM zaten piyasaya sürüldü. Fakat gözler amiral gemilerinde. Önümüzdeki 10 yıl boyunca Nokia markalı akıllı telefonları resmen üretecek olan HMD iki yeni cihazı ile iddialı bir giriş istiyor.

Yeni Amiral Gemisi Sızdı!

Sızdırılan ilk model için MWC'de tanıtım bekleniyor. Yaklaşan amiral gemisi için farklı iddialar yer alırken sızdırılan son raporda telefon özellikleri net bir şekilde belirtildi. Rapora göre 6GB RAM ve Snapdragon 835 yonga seti kullanılacak. Kamerada ise ZEISS lensli 23MP'lik büyük bir sensör tercih ediliyor. Bu bakımdan hem performans hem de kamera kalitesinde Nokia üst seviyelere oynuyor.

Nokia C1 olarak adlandırılan diğer modelde ise Snapdragon 835 ve 4GB RAM var. Çift 16MP / 12MP arka kamera ise dikkat çekici. Telefonun diğer özellikleri ise 3210 mAh pil ve 32, 64 ve 128GB depolama seçenekleri. İki telefon da Android işletim sistemi ile gelecek ve bu açıdan Android tercihi ile bu sefer telefonlarda hedef çok daha yükseltilmiş.