Nokia, Android ile aradığını buldu. HMD ile güçlerini bir araya getiren Nokia 2017'de kaç adet telefon sattığını açıkladı...

HMD ile çalışmalar yapan Nokia'nın başarılı olup olmayacağı merak konusu oldu. Nokia'nın 2017'de sattığı telefon adeti açıklandı. IDC Araştırma Müdürü Francisco Jeronimo; Nokia'nın 2017'nin ilk yarısında toplamda 1.5 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdiğini Twitter üzerinden duyurdu.

Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modellerine ilişkin bu satış rakamları Nokia için büyük bir başarının göstergesidir. Özellikle ilk etapta kendine pazar olarak Çin'i seçen daha sonra Avrupa ve Amerika'ya açılan bir firma için 1.5 milyon satışın daha başlangıçı olacağı söyleniyor.

Nokia, 2018 yılında; Nokia 2, Nokia 7 ve Nokia 9 modellerini tanıtacak. Nokia 2 giriş, Nokia 7 orta ve Nokia 9 ise firmanın amiral gemisi telefonu olacak. Android güncellemeleri konusunda da rakiplerine taş çıkaran Nokia, bu başarısını 2018 yılında da sürdürecek gibi görünüyor.