Nokia ile Apple Karşı Karşıya

Nokia mobil sektöre yeniden girme konusunda oldukça iddialı bir şekilde çalışmalarını sürdürürken bu konuda özellikle Apple’a karşı ciddi bir sitem de gösterildi. Öyle ki Nokia’ya ait olan 32 patentin izinsiz bir şekilde kullanıldığı ve bu ücretsiz kullanımı nedeniyle şu anda Nokia'nın adli süreci başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

2011 Yılından Beri Ödeme Yapmıyor!

2011 yılında Apple ile Nokia arasında yapılan anlaşma ile birlikte bazı ödemelerin yapıldığı fakat 32 patent için 2011 yılından beri hiçbir şekilde ödemenin yapılmadığı öne sürüldü. Nokia beş yılın ardından bu patent ihlali için gerekli belgeleri sunarak hakkını arayacağını duyurdu.

Dava Başlıyor!

Nokia tarafından gerçekleştirilecek bu çalışmalar sonrasında davanın Nokia lehine sonuçlanması ve Apple'ın yüksek tazminatları ödemesi söz konusu olabilir. Öyle ki bugüne kadar pek çok farklı patent ihlali konusunda Apple ve Samsung gibi markalar yüksek oranlarda ceza ödemek durumunda kalmıştı. Benzer bir durumun Nokia ile Apple arasında da yaşanması oldukça mümkün görünüyor. Nokia tarafından açılacak davanın önümüzdeki aylar içerisinde ilk duruşmasının görülmesi ve konu ile ilgili resmi adli sürecin başlatılması bekleniyor. Apple cephesinden Nokia için yüksek cezaların ödenmesi halinde ise Nokia’nın maddi anlamda da güçlenmesi sağlanacak.