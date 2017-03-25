Küllerinden dönen ve piyasaya hızlı bir şekilde giriş yapan Nokia, şimdi de yeni çift kameralı bir amiral gemisi telefonu ortaya çıktı.

Bilenler bilir..

Nokia telefon piyasasına veda ettikten sonra hızlı bir şekilde dönüş yapmaya karar verdi. Eski 3310 ile ismini duyurduktan sonra orta seviye telefonlarını da tanıtma fırsatı buldu. Bununla birlikte amiral gemisi modeli için kolları sıvadı. Nokia'nın üzerinde çalışmalarını devam ettiği yeni çift kameralı amiral gemisi ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde piyasaya iyi bir şekilde girmeyi değerlendiren Nokia, pes etmiyor ve bu yükselişini amiral bir telefonla devam ettirmek istiyor. Amiral gemisi akıllı telefonla kendini hızlandırmak isteyen Nokia'nın bugün üzerinde çalıştığı çift kameralı telefonu da gün yüzüne çıktı. Nokia'ya yakınlığıyla bilinen kaynaklar tarafından sızdırılmış haberler olup taslak çizimlerine göre 2 kameraya sahip. Taslak çizimine göre yeni Nokia telefon Zeiss marka kamera sensörü bulunduruyor olup yine aynı sızıntıları yapan kaynak yeni telefonun Qualcomm'un Snapdragon 835 yonga setine sahip olacağını belirtiyor.

Nokia'nın MWC 2017'da sunduğu telefonlar ilgi uyandırmak için yeterli değildi. Nokia'nın bir şekild kendinden bahsettirmesi gerekiyordu bu anlamda Apple, Samsung gibi dev şirketlerden bu anlamda geri kalmaması olabilir bir durum.

Peki sizce Nokia, telefon piyasasında durmayı başarabilecek mi?