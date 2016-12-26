Nokia D1C Tekrar Gündemde

Nokia D1C için yeni bir resim daha sızdırıldı. Cihaz, Nokia'nın 2014 yılında Microsoft tarafından Nokia cihazları ve hizmetleri satın alım şartlarını takiben Nokia'nın akıllı telefon ürünlerine geri dönmesi ancak 2017 ile birlikte mümkün olacak. Sözleşme şartları nedeniyle koyulan rekabet yasağı şimdiye kadar Nokia'yı mobil pazarın dışında tuttu.

D1C İki Versiyonla Gelecek!

2017’de D1C'nin iki versiyonunu görmeyi bekliyoruz. Biri orta sınıf bir telefon olacak ve diğeri üst düzey amiral gemisi düzeyinde olacak. Her ikisi de Android 7.0 Nougat ile piyasaya çıkacağı için Nokia piyasada fark yaratıyor.

Orta Sınıf Görüldü!

Orta sınıf modelin üretim tesisinde çekilmiş bir fotoğrafı sızdırılmış durumda. Nokia D1C'nin bu sürümünün Snapdragon 600 serisi bir yonga seti, 4GB RAM ve 64GB dahili bellek ile gelmesi bekleniyor.

Fotoğrafın yanı sıra, hem orta menzilli model hem de amiral gemisi biriminin bazı eskizleri da sızdırılmış durumda. Bu eskizler de telefonlar için önemli veriler sunuyor. İlk model 5 inç ekrana sahipken, ikinci model 5,5 inç ekranla gelecek. Her iki model de 1080 x 1920 çözünürlük desteklenecek. Ekran boyutlarındaki farkın yanı sıra, iki cihaz arasındaki diğer bir fark üst düzey modelin ön yüzde yer alan parmak izi tarayıcısı. Orta sınıf birimi parmak izi tarayıcısı olmadan gelecek.

D1C Ne Zaman Gelecek?

Nokia D1C'nin önümüzdeki ay Las Vegas'ta düzenlenecek CES'de resmen tanıtılacak. CES, 5 Ocak'tan 8 Ocak'a kadar sürecek ve D1C modellerinin yanı sıra mobil sektörde pek çok beklenen farklı modelin de öğrenilmesini sağlayacak.