Nokia 9'un son sızıntısına dayalı olan konsept videosu yayınlandı...

Nokia 9 henüz hazır değil fakat telefonla ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Nokia 9'un sızıntı zincirinin sonuncusu geçen hafta @Onleaks_ tarafından elde edilen bir video oldu.

Video, fotoğrafı hareketsiz fotoğraflara göre daha net görülüyor ve harika bir telefonu gösteriyor. Bu tasarımın söylentilere dayandığını ve gerçek telefonun farklı olabileceğinide belirtelim.

HMD, Nokia 8'i 2017 serisinin en iyisi olarak tanıtmayacak gibi görünüyor, bu sebeple Nokia 9 büyük ihtimalle 2018 yılının başında resmen ilan edilecek.



Siz Nokia 9'un tasarımında neler olmasını istersiniz?