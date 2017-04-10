Küllerinden doğan ve akıllı telefon pazarına iddialı bir giriş yapan Nokia'nın üst sınıf yeni amiral gemisi telefonu merak edilenler arasında..

Mobil Dünya Kongresi'nde orta seviye telefonlarını tanıtan Nokia'dan amiral gemisi bir model uzun süredir bekleniyor. Akıllı telefon pazarına geri döndüğünü etkinliğinde kullanıcılara gösteren Nokia'nın üst sınıf yeni amiral gemisi Nokia 9'un fiyatı nihayetinde internete sızdı. Genel olarak telefon piyasasında bu sızıntı haberler her zaman karşılaştığımız şeyler. Nokia, kendini kanıtlayabilecek özelliklerle donatılmış şekilde geliyor diyebiliriz.

Nokia 9'den beklenen özellikler

Snapdragon 835 işlemci Adreno 540 GPU ve batarya departmanında 3,800 mAh'lik batarya ile gelmesi beklenen durumlardan olup Nokia 9'un 5 buçuk inç QHD OLED ekran çift zeis destekli çift kamera bulunduracak. Arka kapağında 22 megapiksellik kameraya yer vermesi bekleniyorken ön tarafta ise 12 megapiksellik kamera bekleniyor.

Ayrıca su geçirmez IP68 serftikasına sahip, iris tarayıcı ve OZO Nokia Ses teknolojisi, 3D ses deneyimi sunacak olup Android 7.1'i de bünyesinde bulunduracak.

Nokia 9 muhtemel fiyat ve çıkış tarihi

Yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulması beklenen telefonun fiyatı ülkelere göre değişiklik gösterecek olup cihaz Avrupa'd 749 eurodan satışa çıkarken Amerika'da 699 dolardan satışa çıkacak. Temmuz yada Ağustos ayında tanııtlmasıı beklenen Nokia 9 dışında Nokia 7 ve Nokia 8 modelleri de tüketiciyle buluşacak. Şu anda, bu bilinen özellikleriyle ilgili Nokia 9 kuşkusuz yılın en beklenen akıllı telefonlar biri diyebiliriz.

Peki sizce Nokia 9 başarılı olabilecek mi?