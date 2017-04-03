Nokia'nın beklenen amiral telefonu ile birlikte kullanıcılar yeni bir özellikle tanışacak. Peki akıllı telefonlarda ilk olacak bu özellik nedir?

Nokia'nın yüksek özelliklerle gelmesi beklenen telefon amiral gemisi telefonu için geri sayım başladı. Bununla birlikte akıllı telefonda ilk olacak bir özellik gün yüzüne çıktı. HMD tarafından duyurulan ilk üç telefon dünya genelinde satışa çıkacak. Çin'de hali hazırda alınabilen Nokia 6'nın dışında diğer iki Nokia 3 ve 5 Haziran ayında raflarda yerini alacak olup HMD'nin bu yıl 6 ya da 7 akıllı telefon tanıtmayı planladığı söylentiler arasında. Önümüzdeki ay Nokia tarafından iki yeni üst seviye Nokia markalı akıllı telefonun piyasaya da çıkması beklentiler arasında olup Qualcomm'un Snapdragon 835'i ile donatılması beklentiler arasında.

Henüz doğrulanmamış bir kaynaktan gelen bilgiye göre ilk kez bir akıllı telefonda olma özelliğine sahip olan yeni telefon Nokia OZO Audio özelliğinin dışında Nokia 9'da yer alacağını belirtiyo. En güçlü yonga setlerinden biri ile donatılması beklenen telefonda Nokia OZO Audio kulaklıklar ve mekansal ses çalma sistemi için optimize edilen 3D ses deneyimini sunmaktadır.

VR cihazlrı için düşük gecikmeli 3D ses kayıttan yürütme özelliğinin dışında çalma desteği olmayan cihazlar için yüksek kaliteli stereo çalma özelliğine sahip olup bu özellik ile birlikte kullanıcılar 4 yada daha fazla mikrofondan yani akıllı telefonda mevcut olduğunda 3D ses yakalamaya izin verecek olup iki mikrofona sahip olanlar mekansal ses yakalamayı sunarken aynı zamanda sadece 3 mikrofonla gelen akıllı telefonlar mekansal 360 sesi elde edebilecekler.

Akıllı telefonlarda ilk kez yer alması beklenen yeni OZO Audio, yaklaşmakta olan Nokia 9'da 6 GB RAM ve 64 GB yada 128 GB dahili bellek paketi olacağı söylentiler arasında olup ayrıca telefonun 22 megapiksellik çift objektifi bir Zeiss arka kamera ve 12 megapiksel ön kameraya sahip olacağı da söylentiler arasında.

Ayrıca HMD, iris tarayıcı ve parmak okuyucu özelliğiyle birlikte gelmeyi planlıyor olabilir. 5 buçuk inçlik Quad HD OLED ekran ve 3.800 mAh'lik iyi bir pil deneyimi sunması beklentiler arasında.

Peki siz Nokia'nın amiral gemisi modelinin başarılı olacağını düşünüyor musunuz?