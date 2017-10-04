Nokia'nın düzenlemiş olduğu etkinlikte Nokia 8'in Türkiye fiyatı açıklandı. Nokia 8 ilk olarak Vodafone aracılığı ile satışa sunulacak...

HMD ile güçlerini bir araya getiren Nokia ilk olarak giriş ve orta seviye telefonlarını ile telefon pazarını ölçüp tartmıştı. Ülkemizde Vodafone aracılığı ile satışa sunulan diğer Nokia telefonları, uygun fiyatları ile büyük beğeni topladı. Nokia şimdi de amiral gemisi modeli Nokia 8'i resmi olarak Türkiye'de satışa sunuyor.

Nokia 8'in Özellikleri, diğer Nokia modellerinde olduğu gibi ilk etapta Vodafone aracılığı ile satılacak olan Nokia 8, 5.3 inç büyüklüğünde 1440x2560 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana, Snapdragon yonga setine, 4GB RAM, 13 megapiksel çift kamera kurulumuna, 64 GB depolamaya ve 3.090 mAh kapasiteli bataryaya sahiptir.

Ülkemize Android 7.1 Nougat ile gelecek olan Nokia 8'in 2017 yılı bitmeden Android 8.0 Oreo güncellemesini alan Nokia 8 ülkemizde 2.999 TL'ye satışa sunulacak. Vodafone'un akıllı değişim kampanyası aracılığı ile 2.040 TL'ya varan indirimler ile Nokia 8'e sahip olabilirsiniz. Ayrıca tarifenize ek olarak 65 TL'den başlayan taksitlerle Nokia 8'i satın alabilirsiniz.



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