Nokia 8'in özellikleri ve fiyatı!

Telefon piyasasına hızlı bir dönüş yapan Nokia'nın modelleri hakkında söylentiler gelmeye devam ediyor.

20 Şubat 2017 19:19 Mobil

Nokia'nın merakla beklenen telefonunun nihayet net özelliklerine ulaşıldı. Bununla birlikte Nokia 8 modeline ait ön siparişli satış ve özellikler de ortaya çıktı.

Ön siparişli satış sayfası ve teknik özellikler ortaya çıktı.Snapdragon 835 işlemcisine yer veren cihaz 5.7 inç boyutlu olup Super AMOLED ekran taşıyor. Bununla birlikte 2560 x 1440 ekan çözünürlüğünün de sunulması bekleniliyor. Ortaya çıkan görüntülere göre kavislinin aksine düz ekrana yer verilecek. Nokia 8'in kamera departmanında ise başarılı olduğunu görüyoruz. 24 Megapiksel çözünürlüklü Super EIS ve OIS desteği bulunduran arka kamera dışında 12 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera bulunduruyor. Bu gerçekten iyi bir fotoğraf çekme deneyimi demektir.

64 GB ve 128 GB olmak üzere iki depolama seçeneğinin yer aldığı modelde ayrıca 256 GB depolama alanına destek sunulacak. Nokia 8'de Android'in en yenisi Nougat'a kesin gözüyle bakılıyor. Nokia 8 cihazının çıkış tarihi henüz açıklanmış değil ancak satış fiyatının 3188 Yuan yani 463 dolar olabileceği düşünülüyor.

Peki siz Nokia 8 hakkında ne düşünüyorsunuz?

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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