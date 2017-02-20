Telefon piyasasına hızlı bir dönüş yapan Nokia'nın modelleri hakkında söylentiler gelmeye devam ediyor.

Nokia'nın merakla beklenen telefonunun nihayet net özelliklerine ulaşıldı. Bununla birlikte Nokia 8 modeline ait ön siparişli satış ve özellikler de ortaya çıktı.

Ön siparişli satış sayfası ve teknik özellikler ortaya çıktı.Snapdragon 835 işlemcisine yer veren cihaz 5.7 inç boyutlu olup Super AMOLED ekran taşıyor. Bununla birlikte 2560 x 1440 ekan çözünürlüğünün de sunulması bekleniliyor. Ortaya çıkan görüntülere göre kavislinin aksine düz ekrana yer verilecek. Nokia 8'in kamera departmanında ise başarılı olduğunu görüyoruz. 24 Megapiksel çözünürlüklü Super EIS ve OIS desteği bulunduran arka kamera dışında 12 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera bulunduruyor. Bu gerçekten iyi bir fotoğraf çekme deneyimi demektir.

64 GB ve 128 GB olmak üzere iki depolama seçeneğinin yer aldığı modelde ayrıca 256 GB depolama alanına destek sunulacak. Nokia 8'de Android'in en yenisi Nougat'a kesin gözüyle bakılıyor. Nokia 8 cihazının çıkış tarihi henüz açıklanmış değil ancak satış fiyatının 3188 Yuan yani 463 dolar olabileceği düşünülüyor.

Peki siz Nokia 8 hakkında ne düşünüyorsunuz?